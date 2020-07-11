Сенатор Клишас сравнил поведение адвокатов Ефремова с шапито

Клишас осудил поведение адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Защитники по делу Михаила Ефремова забыли, что адвокатура — не шапито, а публично правовой институт. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.

Прежде всего Клишас адресовал свои слова представителям Федеральной палаты адвокатов (ФПА), которые должны образумить адвокатов — Александра Добровинского, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, и защитника Ефремова Эльмана Пашаева.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито», — приводит издание слова сенатора, он сообщил, что обратился в ФПА», — цитирует сенатора РБК.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выезхал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Ранее стало известно, что актер не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке. Однако потом его адвокат Пашаев заявил о невиновности актера. Он утверждает, что артист не помнит, что с ним случилось в день ДТП, а потому свою вину не признает.

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