Ефремова заставил записать видео с извинениями его адвокат

Обращение Михаила Ефремова к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова записано по инициативе адвоката Эльмана Пашаева. Об этом заявил сам адвокат артиста.
«Его обращение… это было моей инициативой, потому что Михаил Ефремов с первого дня приносил свои извинения семье погибшего», — цитирует RT Пашаева. Адвокат рассказал, что журналисты никогда не показывали извинения Михаила Ефремова, урезали их. Поэтому по его инициативе, актер записал обращение примерно через неделю после ДТП.
Эльман Пашаев также отмечает, что Ефремов не признает свою вину. «Я уже неоднократно говорил и для вас говорю, он в день ДТП не помнит, что случилось, как это все было», — передает RT. Адвокат заявил, что собрал доказательства невиновности, о которых актер не помнит.
Ранее Эльман Пашаев заявил, что актер «умышленно не совершал» вменяемое ему преступление. По словам адвоката, в деле есть «много нюансов».
Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. Будучи пьяным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего помощь.
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