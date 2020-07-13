Прием заявок на отдых в пришкольных лагерях в очередной раз перенесли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пришкольные лагеря для организации летнего досуга детей в Салехарде не могут открыть из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы ЯНАО.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в городе Салехарде организация смен пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей перенесена», — говорится в опубликованном на сайте пресс-службы сообщении. В связи с этим прием документов для получения путевок запланирован после 20 июля.

Ранее власти ЯНАО приняли решение о продлении режима по коронавирусу до 20 июля включительно. При продлении карантинных мероприятий ограничения для граждан практически не изменились.

При этом организованный детский отдых за пределами ЯНАО также был отменен. По информации окружного дептуризма и молодежной политики, более 1000 юных ямальцев лишились возможности организованно выехать в летние лагеря по решению принимающей стороны.