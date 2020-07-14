Курганские власти удаляют обращения жителей со своего сайта

Чиновники объяснили, почему с их сайта могут пропадать обращения курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области удаляет с принадлежащего ему сайта «Обратись» некоторые обращения. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании «Фламинго-М» Игорь Афонасов.

«Фламинго-М» поставляет молочную продукцию в школы и детские сады Кургана и в ряде других муниципалитетов. Не все бюджетные организации вовремя оплачивают поставленную продукцию. На 25 июня общая задолженность составляла 5,3 млн рублей, в том числе просроченная — 2,7 млн.

«Нами было написано обращение на портал „Обратись“. Получен ответ, что деньги будут выплачены по мере поступления в бюджет. Но самое интересное то, что в общем доступе и обзоре этого обращения нет», — рассказал Афонасов. Он предположил, что власти могли убрать обращение, чтобы не афишировать проблемы. Также он не исключил, что это мог быть технический сбой. «Ранее все отображалось в полном объеме», — подчеркнул бизнесмен.

В настоящее время обращения №5224 от 15 июня действительно нет в публичном доступе. При попытке зайти по ссылке сообщается: «Доступно только владельцу».

Обращение Афонасова убрали из публичного доступа, так как он уже не в первый раз заявлял о своей проблеме, заявили URA.RU в пресс-службе губернатора Курганской области. 9 июня бизнесмен уже сообщал о долгах и получил ответы. Так, администрация Кургана пообещала рассчитаться по мере поступления средств в бюджет, а администрация Юргамышского района — к ноябрю 2020 года.

Сообщение от 15 июня признали идентичным предыдущему. «В связи с тем, что ответ был дан ранее, в целях исключения дублирования на сайте, заявителю отправлены ответы на адрес электронной почты», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.