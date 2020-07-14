13 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 14 июля. Мэр Верхней Салды уходит в отставку, продлен карантин для пожилых людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Схиигумен Сергий опровергает все обвинения в свой адрес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верхняя Салда лишится главы, губернатор области продлил карантин, выставочный центр, переоборудованный под ковид-госпиталь, принял первых пациентов, несколько летних веранд закрыли из-за нарушений, схиигумен Сергий отвергает обвинения. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

В Верхней Салде сменится глава города

  • Мэр Верхней Салды Михаил Савченко покинет свой пост, несмотря на то что большинство депутатов гордумы проголосовали против его отставки.
  • Ранее руководство градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма» высказалось за то, чтобы Савченко оставил кресло мэра из-за коррупционного скандала.

В области продлен карантин для пожилых людей

  • Губернатор Евгений Куйвашев принял решение продлить действие режима самоизоляции для людей старше 65 лет до 20 июля.
  • Областной оперштаб также предупредил, что в Свердловской области продолжает действовать масочный режим.

Госпиталь в центре «Екатеринбург — Экспо» принял первых пациентов

  • В мобильный госпиталь, развернутый в международном выставочном центре «Екатеринбург — Экспо», привезли первых девять заболевших коронавирусом.
  • В оперштабе уточнили, что все пациенты имеют среднюю степень заболевания.

Летние веранды в Екатеринбурге могут закрыть

  • Из-за нарушений санитарно-гигиенических правил по борьбе с коронавирусом закрыты веранды шести предприятий общепита Екатеринбурга.
  • Решение о закрытии принял губернатор области Евгений Куйвашев. Контролеры обнаружили, что сотрудники кафе и ресторанов работали без масок.

Опальный отец Сергий опроверг факты насилия над детьми в монастыре

  • Скандально известный схиигумен Сергий (Романов) опроверг информацию о том, что в его монастыре «Спорительница хлебов» происходило насилие над детьми.
  • Ранее силовики обвинили схиигумена в экстремизме и оскорблении президента России.
  • Кроме того, Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет по факту нападения на ее съемочную группу в монастыре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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