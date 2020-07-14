Схиигумен Сергий опровергает все обвинения в свой адрес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верхняя Салда лишится главы, губернатор области продлил карантин, выставочный центр, переоборудованный под ковид-госпиталь, принял первых пациентов, несколько летних веранд закрыли из-за нарушений, схиигумен Сергий отвергает обвинения. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

В Верхней Салде сменится глава города

Мэр Верхней Салды Михаил Савченко покинет свой пост, несмотря на то что большинство депутатов гордумы проголосовали против его отставки.

Ранее руководство градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма» высказалось за то, чтобы Савченко оставил кресло мэра из-за коррупционного скандала.



В области продлен карантин для пожилых людей

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение продлить действие режима самоизоляции для людей старше 65 лет до 20 июля.

Областной оперштаб также предупредил, что в Свердловской области продолжает действовать масочный режим.



Госпиталь в центре «Екатеринбург — Экспо» принял первых пациентов

В мобильный госпиталь, развернутый в международном выставочном центре «Екатеринбург — Экспо», привезли первых девять заболевших коронавирусом.

В оперштабе уточнили, что все пациенты имеют среднюю степень заболевания.



Летние веранды в Екатеринбурге могут закрыть

Из-за нарушений санитарно-гигиенических правил по борьбе с коронавирусом закрыты веранды шести предприятий общепита Екатеринбурга.

Решение о закрытии принял губернатор области Евгений Куйвашев. Контролеры обнаружили, что сотрудники кафе и ресторанов работали без масок.



Опальный отец Сергий опроверг факты насилия над детьми в монастыре

Скандально известный схиигумен Сергий (Романов) опроверг информацию о том, что в его монастыре «Спорительница хлебов» происходило насилие над детьми.

Ранее силовики обвинили схиигумена в экстремизме и оскорблении президента России.

Кроме того, Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет по факту нападения на ее съемочную группу в монастыре.