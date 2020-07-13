В резиденции губернатора решили судьбу Михаила Савченко пресс-служба администрации Верхней Салды

Мэр Верхней Салды Михаил Савченко все же попрощается со своим постом. Такое решение приняло руководство Свердловской области после переговоров с собственниками градообразующего предприятия — корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщил URA.RU источник в структурах областной власти.

Как писало агентство, на минувшей неделе 10 из 17 депутатов гордумы вопреки позиции городской прокуратуры, настаивавшей на отставке мэра, проголосовали за сохранение Михаила Савченко на посту. Прокуратура предлагала уволить градоначальника за погрешности в декларации о доходах: он забыл указать 1,4 миллиона рублей, полученных от продажи автомобиля и загородного дома. Кроме того, глава города не пресек конфликт интересов, когда его заместитель Ирина Колпакова взялась совмещать обязанности муниципального служащего с работой по договору в качестве советника одного из топ-менеджеров «ВСМПО».

Сам Михаил Савченко в беседе с URA.RU пояснил, что проданный автомобиль Honda CR-V приобретался до начала его работы в должности мэра по системе трейд-ин с дополнительным привлечением кредитных средств. Что касается земельного участка и домика общей стоимостью 400 тысяч рублей, то такой собственности у главы Верхней Салды никогда не было — по его словам, ему приписали это имущество в силу технической ошибки сотрудника налоговой инспекции.

Тем не менее, предписание прокуратуры продолжает жить своей жизнью. Помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова отметила, что, согласно городскому уставу, депутаты должны были принять решение об отставке двумя третями голосов. Поскольку решение принято не было, прокуратуре пока нечего оспаривать в суде. Сам Михаил Савченко отметил, что думцы, по всей видимости, вернутся к обсуждению прокурорского предписания после заслушивания его отчета за 2019 год. Выступление градоначальника перед гордумой перенесли из-за ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Вероятнее всего, оно состоится в августе 2020 года.

Источники в корпорации «ВСМПО-Ависма» упоминали о том, что руководство предприятия отнюдь не благосклонно настроено по отношению к нынешнему руководителю муниципалитета.