Персонал заведений нарушал противоэпидемиологические правила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Летние веранды шести ресторанов Екатеринбурга закрыты из-за нарушений санитарно-гигиенических правил по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«В Екатеринбурге пришлось приостановить работу шести летних веранд, которые нарушили санитарные правила. Нарушения везде одинаковые — сотрудники кафе работали без масок. Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, и соблюдение всех санитарных правил является обязательным условием работы. Исключений не будет», — написал в своем instagram-аккаунте глава региона.

Среди закрытых «летников» — веранды бара «Три толстяка» (ул. Вайнера, 60), ресторана «Суботица» (ул. Вайнера, 21), кафе Vietmon (ул. Малышева, 36), кафе «Аль-Шам» (ул. Малышева 130), кафе «Ситора» (ул. Попова, 7) и кафе «Ветерок» (ул. Горького, 17/1).

Летние веранды в Екатеринбурге начали свою работу 1 июля. Заведения обязали соблюдать меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором: соблюдение между столами и посетителями необходимого расстояния. Во всех остальных городах области запрет на работу летних веранд и уличных кафе сохраняется.