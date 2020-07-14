Собчак обратилась в СК после нападения в монастыре

Телеведущая требует возбудить уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет РФ после нападения на ее съемочную команду в монастыре схиигумена Сергия. Об этом журналистка заявила в своем Telegram-канале.

В конце июня Ксения Собчак отправилась в монастырь скандального схиигумена Сергия снимать фильм о том, что дети, воспитывающиеся при монастыре, подвергаются насилию. Сторонники отца Сергия напали на Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова, ему сломали руку, отняли камеру и стерли отснятый материал. Однако позже Ерженков сообщил, что ему удалось восстановить на флешке камеры удаленные съемки.

«Я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста соединенного с насилием над журналистом», — написала телеведущая, добавив, что требует возбудить уголовное дело.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что проверку случившегося проводит 28-й отдел полиции Среднеуральска. Он добавил, что будет делать все, чтобы дело расследовалось по статье 144 УК РФ, так как есть очевидные признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженной с насилием. Адвокат отметил, что готов представить доказательства вины защитников монастыря. По словам Бадамшина, сейчас главная задача — дать делу движение, чтобы полицейские передали материалы в следственный комитет.

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