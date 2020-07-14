За гибель ребенка в ЯНАО к ответу привлекли чиновников

Комиссия по делам несовершеннолетних сняла неблагополучную семью с учета без оснований Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неблагополучная семья из Катравожа Приуральского района ЯНАО, в которой на прошлой неделе погибла двухлетняя девочка, ранее состояла на учете, поскольку родители злоупотребляли алкоголем. В ходе прокурорской проверки было установлено, что полгода назад семью перестали контролировать, хотя оснований для этого не было.

«С октября 2018 года семья ребенка состояла на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Приуральского района, — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. — В марте 2019 года комиссией принято решение о снятии семьи с учета, в результате чего проведение профилактических мероприятий прекращено». Родители несовершеннолетней злоупотребляют спиртными напитками и систематически оставляли ребенка без присмотра, не были трудоустроены и не лечились от алкоголизма.

Нарушения, имеющие отношение к гибели ребенка, были выявлены как в районной администрации, так и в ОМВД Приуральского района. Руководству были внесены представления о незамедлительном устранении нарушений. До этого власти Приуральского района рассказывали, что семья была снята с учета, так как была информация о том, что родители «исправились».

URA.RU рассказывало, что девочка пропала вечером 7 июля. На следующий день ее тело было обнаружено в речке рядом с сельской свалкой. Причиной смерти стало утопление.