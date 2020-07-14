Уровень заражений балансирует возле отметки 130 в сутки Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 июля, — 216-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 126-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зафиксировано 9 511 случаев заражения, выздоровели 5 991и скончались 192 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 739 947 (+6 248) случая заражения. Вылечились 512 825 (+8 804) пациентов — 69% от заболевших. Умерли 11 614 (+175) человек — 1,6% от заразившихся.

Заболеваемость коронавирусом снова растет

В Челябинской области по данным на 14 июля за сутки зафиксировано 136 случаев заражения коронавирусом. Это немного — накануне было 134 случая — но прервавшийся было двухнедельный тренд на рост числа заболевших вновь возобновился.

«Умерли три человека в возрасте от 46 лет до 81 года. У двух пациентов COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, 58-летний мужчина скончался от ковидной пневмонии», — рассказали также URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. К слову, почти полмесяца прямых жертв коронавируса в области не было, инфекция всегда «накладывалась» на хронические недуги.

Военные заявили о вспышке коронавируса

Курсанты Челябинского военного училища штурманов (ЧВВАКУШ) сообщили URA.RU про обострение ситуации с коронавирусом.

«С начала июня нас перед парадом отозвали из отпуска. Парад отменили, но мы сидим здесь безвылазно. В группах примерно по три десятка человек, из них по пять-шесть болеют. Летом такого не бывало никогда, — рассказал инсайдер. — Санчасть переполнена. Многих, кто приходит туда с температурой, отправляют обратно. Врачи вынуждены установить „порог“ в 37,8 градуса — с такой температурой есть шанс, что тебя положат». В Центральном военном округе полностью отвергли эти сведения.

Пациент умер на компьютерной томографии

В Челябинске во время проведения компьютерной томографии скончался пожилой пациент: у мужчины 1938 года рождения остановилось сердце. В этой больнице тестируют и принимают пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе на ковидную пневмонию. С начала пандемии коронавируса в Челябинской области скончалось 86 пациентов непосредственно от коронавируса.

Карантин для приезжих из-за границы отменяется

В Челябинской области готовятся отменить обязательный двухнедельный карантин по коронавирусу для иностранцев и россиян, приехавших из-за границы. «Вопрос об отмене 14-дневной самоизоляции для приезжающих из-за пределов России прорабатывается. Накануне из Москвы поступили соответствующие нормативные документы», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства. Согласно решению Роспотребнадзора, с 15 июля прибывающие из-за рубежа должны будут представить справку об отрицательном анализе на COVID-19. Те, у кого нет такого документа, должны будут пройти тест в течение трех дней после приезда. Если результат окажется положительным, зараженным придется изолироваться для лечения по месту пребывания.

Шествие «Бессмертного полка» под вопросом

Дату проведения «Бессмертного полка» в Челябинской области определят после заседания штаба общероссийского движения в Москве 16 июля. Ранее президент Владимир Путина назвал ориентировочную дату — 26 июля. Но, как утверждают источники URA.RU в региональном правительстве, вряд ли Южный Урал будет к этому сроку к столь массовому мероприятию — даже если выйдет на третий этап снятия ограничений. «Пока даже новая дата парада, который не стали проводить 24 июня, не обсуждается», — заявил собеседник агентства.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

До 26 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.