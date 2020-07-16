Росгидромет назвал самые грязные уральские реки

Большинство рек на Урале испорченны человеком Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уральский федеральный округ характеризуется высоким уровнем загрязненности поверхностных вод. Все водные объекты Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Курганской (93%), Свердловской (69%), Тюменской (78%), Челябинской (53%) областей и Пермского края (93,3%) оцениваются как «грязные». В Свердловской области 5% водных объектов признаны «экстремально грязными». Об этом сообщается в отчете Росгидромета.

Свердловская область

В реке Чусовой в Свердловской области обнаружено 14 загрязняющих воду веществ. Среди них соединения железа, меди, цинка, марганца, шестивалентного хрома, нефтепродукты, сульфаты, фосфаты, органические вещества, нитритный азот, фенолы и другие. Часть реки Исеть, которая находится на территории области, называется экспертами «экстремально грязной». «Критического уровня загрязненности воды достигали легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), нитритный и аммонийный азот, соединения марганца, фосфаты, нефтепродукты», — говорится в отчете Росгидрометцентра. «Экстремально грязной» является также вода в реке Пышма. Ее загрязняют аммонийный и нитритный азоты, соединения марганца, меди, цинка, никеля и фосфаты.

Челябинская область

«В бассейне реки Белая в 2019 году превалировали створы, вода которых оценивалась как „загрязненная“», — говорится в исследовании. Стабильно «грязными» также признаны реки Уфалейка и Ай. В них обнаружены соединениями железа, меди, цинка, никеля, аммонийный и нитритный азоты, а также критический уровень марганца. «Грязной» также признана река Миасс — в ней обнаружены соединения марганца, меди, цинка, органических веществ и нефтепродуктов.

Тюменская область

Вода в реке Иртыш оценивается как «грязная». В ней обнаружены соединения марганца, меди, легкоокисляемых органических веществ и железа. В реке Тобольск также были найдены медь и марганец.

ЯНАО

Река Обь признана «грязной». В ней обнаружены соединения меди, цинка, марганца, фенолы, в ряде створов — нефтепродукты и аммонийный азот. Наблюдается глубокий дефицит растворенного в воде кислорода. Все другие водные объекты Ямала также называются «грязными».

ХМАО

Вода в реке Иртыш специалистами оценивается как «грязная». Все другие водные объекты региона также получили статус «грязные».

Пермский край

В реке Косьва обнаружены фенолы, соединения железа, меди, марганца, аммонийного азота, органических веществ. Это, по данным экспертов, происходит из-за влияния самоизливающихся шахтных вод закрытых шахт Кизеловского угольного бассейна.

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