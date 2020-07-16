Российский препарат от коронавируса поступит в продажу уже в июле

Разрешение на амбулаторное применение препарата также должно быть получено до конца месяца Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лекарство от коронавируса «Авифавир» российского производства появится в аптеках страны уже в июле. Также до конца месяца должно быть получено разрешение на амбулаторное применение препарата, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с министерством здравоохранения России, и ряд компаний в России предоставили доказательства, что это можно делать, и хорошо препарат работает в амбулаторном режиме, то есть в аптечном режиме», — цитирует Дмитриева агентство RNS . Он также напомнил, что препарат противопоказан беременным и планирующим беременность женщинам. Об этом фармацевт должен сообщать покупателям в аптеке. По прогнозам главы РФПИ, полная вакцинация россиян должна завершиться в начале 2021 года.

Кроме «Авифавира» российские ученые разработали еще два лекарства от коронавируса — «Коронавир» и «Арепливир». Их уже одобрил Минздрав РФ. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала «Ремдесивир» единственным эффективным препаратом от COVID-19. Но разработчик вакцины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU предупредил, что это лекарство может быть опасным.

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