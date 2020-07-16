Глава «Партии роста» объявил о выдвижении Шнурова в Госдуму. Музыкант уже ответил

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров будет участвовать в выборах в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Российский музыкант, сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров будет участвовать в выборах в государственную думу РФ в 2021 году. Об этом сообщил лидер партии Борис Титов. Сам музыкант опровергает свое выдвижение.

«На выборы в Госдуму он точно идет», — цитирует Титова ТАСС. Лидер партии объявил об участии Шнурова в качестве кандидата во время рабочей поездки в Челябинск.

При этом сам музыкант опроверг, что станет кандидатом. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — рассказал Шнуров телеканалу RTVi, главой которого недавно стал. Сам музыкант и будущий кандидат на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Ранее Шнуров стал сопредседателем «Партии роста». Такое решение было 7 июля, во время съезда партии в Москве. Ряды членов партии предпринимателя Титова Шнуров пополнил в феврале 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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