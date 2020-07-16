У Курганской области появился шанс на ослабление карантина

Всего в регионе коронавирус подтвердили у 1653 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 16 июля подтвердилось 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Третий день подряд коэффициент распространения инфекции в области ниже единицы. Если 17 июля он также будет ниже единицы, власти смогут ввести новые послабления карантина.

«На 16 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 52 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане 37 заболевших. Остальные из Кетовского, Альменевского, Варгашинского, Сафакулевского, Каргапольского, Целинного и Куртамышского районов. Всего в регионе с начала регистрации выявлено 1653 заболевших. За последние сутки по выздоровлению выписан 41 человек.

На 16 июля коэффициент распространения инфекции в регионе, согласно данным оперштаба, был равен 0,87. Регион по рекомендациям может ввести новые послабления карантина если этот коэффициент ниже единицы четыре дня подряд. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В регионе с начала эпидемии всего выявили 1653 заболевших. По выздоровлению выписали 888 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда зафиксировали 65 случаев.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.