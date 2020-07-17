Полпред президента Трутнев заявил, когда найдут замену Фургалу

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Прежнего губернатора Сергея Фургала задержали в начале июля. Его подозревают в организации убийства бизнесменов и покушениях на убийство, которые происходили в 2004—2005 годах. После этого жители Хабаровска начали выходить на многотысячные стихийные митинги с требованием вернуть им губернатора.

О возможном новом главе Хабаровского края стало известно 15 июля. По инсайдерской информации, им станет депутат ЛДПР Михаил Дегтярев .

«Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято, потому что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности», — приводит «Интерфакс» слова Трутнева. Полпред подчеркнул, что решение о назначении врио губернатора примет лично президент России Владимир Путин, уточняет агентство Nation news . Позиция главы государства будет основываться на мнении следствия.

Решение о смене губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, считает полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. До следующих выборов новый глава региона будет иметь статус врио.

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