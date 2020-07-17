Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень », Viber-канале « Тюмень » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

К Иннокентию Кузину, который в 1964 открыл нефтяное Новопортовское месторождение в ЯНАО, должны приехать еще и медики, которые проверят его здоровье. Также условиями жизни ветерана заинтересовались следователи .

«Заехал к Кузину. Холодильник полный, соцработники к нему приезжают, родственники к нему приезжают. А в помойке он якобы искал резинку от трости, может, кто выкинул», — рассказал Левченко. Тем самым автор видео подтвердил информацию департамента соцразвития Тюменской области, которые навестили ветерана утром 17 июля .

Первооткрыватель ямальской нефти, труженик тыла Иннокентий Кузин, проживающий в Тюмени, искал в мусорном баке резинку для трости. Об этом сообщил тюменец Евгений Левченко, накануне выложивший в TikTok скандальное видео. Он посетил квартиру пенсионера и снял новый ролик.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно