Первооткрыватель ямальской нефти, труженик тыла Иннокентий Кузин, проживающий в Тюмени, искал в мусорном баке резинку для трости. Об этом сообщил тюменец Евгений Левченко, накануне выложивший в TikTok скандальное видео. Он посетил квартиру пенсионера и снял новый ролик.
«Заехал к Кузину. Холодильник полный, соцработники к нему приезжают, родственники к нему приезжают. А в помойке он якобы искал резинку от трости, может, кто выкинул», — рассказал Левченко. Тем самым автор видео подтвердил информацию департамента соцразвития Тюменской области, которые навестили ветерана утром 17 июля.
К Иннокентию Кузину, который в 1964 открыл нефтяное Новопортовское месторождение в ЯНАО, должны приехать еще и медики, которые проверят его здоровье. Также условиями жизни ветерана заинтересовались следователи.
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