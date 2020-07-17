Тюменцы выяснили, что 92-летний ветеран искал в мусорном баке. ВИДЕО

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Заслуженный ветеран искал среди мусора резинку для трости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первооткрыватель ямальской нефти, труженик тыла Иннокентий Кузин, проживающий в Тюмени, искал в мусорном баке резинку для трости. Об этом сообщил тюменец Евгений Левченко, накануне выложивший в TikTok скандальное видео. Он посетил квартиру пенсионера и снял новый ролик.

«Заехал к Кузину. Холодильник полный, соцработники к нему приезжают, родственники к нему приезжают. А в помойке он якобы искал резинку от трости, может, кто выкинул», — рассказал Левченко. Тем самым автор видео подтвердил информацию департамента соцразвития Тюменской области, которые навестили ветерана утром 17 июля.

К Иннокентию Кузину, который в 1964 открыл нефтяное Новопортовское месторождение в ЯНАО, должны приехать еще и медики, которые проверят его здоровье. Также условиями жизни ветерана заинтересовались следователи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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