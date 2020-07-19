Аномальная жара в этом году негативно скажется на урожае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за аномально жаркого лета в этом году пострадает урожай в России. Это осенью может отразиться на ценах на овощи и фрукты, рассказали URA.RU академик Российской академии наук, специалист в области сельского хозяйства Юрий Лачуга и экономист Максим Кривелевич.

«Погода неустойчивая: то заливает, то жара, то пожары. Так что все может пострадать, но в большей степени овощи», — прогнозирует Юрий Лачуга. По его словам, чтобы минимизировать ущерб, представители сельского хозяйства организуют дополнительные поливы овощных и плодовых культур — это требует дополнительных затрат. А урожай масличных и зерновых зависит только от погоды.

Максим Кривелевич напомнил, что в России есть несколько сельскохозяйственных регионов с разным климатом. Поэтому пока рано делать прогнозы о том, как плохой урожай отразится на ценах этой осенью. «Судя по тому, что я наблюдаю, ничего экстраординарного не будет. Урожай будет немного ниже среднего, а цены — немного выше среднего. Но этот сценарий для российской экономики больше плюс», — рассказал Кривелевич. Он добавил, что цены на продовольственные товары, в первую очередь, зависят от налогов, транспортировки и стоимости бензина.

В этом году лето в нескольких уральских регионах уже выдалось самым жарким в истории метеонаблюдений. Аномально жаркая погода ожидается до конца сезона, сообщал ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. А в июле из-за пандемии потребительские цены в стране выросли на 0,2%. Из продуктов больше всего подорожали картофель (+21%) и яблоки (+15%). При этом цены на лимоны упали на 29%, на помидоры — на 23%.

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