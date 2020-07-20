Число новых случаев коронавируса России снижается уже четыре дня

В России за сутки выявлено 5940 случаев заражения COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России на 20 июля выявлено 5940 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Выявлено 5940 новых случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении оперштаба. Выздоровели 3 258 человек, 85 умерли. Днем ранее было выявлено 6109 заражений россиян. Прирост больных COVID-19 уменьшается четвертый день подряд.

Больше всего заболевших в Москве (+578). На втором месте — ХМАО (+238), на третьем — Свердловская область (+234). Статистика по другим уральским регионам следующая: ЯНАО — +155. Челябинская область — +134. Тюменская область — +112. Пермский край — +87. Курганская область — +51.

Всего за время эпидемии в России заболели 777 486 человек. Вылечились 553 602 человека. Умерли 12 427 пациентов с COVID-19.

Ранее ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост больных коронавирусом. За 18 июля коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире. Организация признала пандемию чрезвычайной ситуацией мирового значения, сообщает «Общественное телевидение России».

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