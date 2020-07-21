Машины с мигалками проезжали мимо Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижних Сергах в Свердловской области, где затопило часть города, далеко не все жители пострадавших домов были эвакуированы МЧС или властями — некоторым пришлось спасаться самостоятельно или с помощью соседей. Об этом URA.RU рассказал один из пострадавших.

«Мой дом стоит прямо у реки, — рассказал житель Серег, отец двух детей, Иван Сергеевич. — Вода пошла в дом, поднялась сантиметров на пять, потом ушла. Дети легли спать, а ночью вода стала вновь поступать — все больше и больше, поднялась сантиметров на 40 над полом — до окон. Дом начал трещать, мы побоялись, что его унесет вместе с нами, и давай эвакуироваться. Решили выйти на улицу, но не смогли — воды было слишком много».

Семье Ивана пришлось скрыться в бане (она повыше от реки), но и ее скоро начало затапливать. «Мимо проезжали машины с сигналками — никто даже не подходил к нашему дому, хотя все прекрасно знают, что у нас маленькие дети (4 и 7 лет)». В итоге спасли семью соседи. «Пришли, взяли детей на руки, потому что я был уже никакой, помогли их отнести. Собаку тоже забрали, — рассказал Иван Сергеевич. — Ночевали у соседей — я всю ночь смотрел, чтобы никто в дом не залез».

Сейчас, по словам Ивана, вода из дома ушла, но подворье по-прежнему залито. «Вода течет прямо по огороду», — рассказывает он.

В городе Нижние Серги Свердловской области из-за обильных дождей вышла из берегов река Заставка: паводком затопило 231 жилой дом, в котором проживает 550 человек, эвакуировано 7 человек, пятеро (в том числе трое детей) размещены в пункте временного пребывания.

В городе введен режим ЧС, отключено электричество, остановлен Нижнесергинский металлургический завод (производственная площадка «НЛМК-Урал»). На месте работают 390 спасателей и 59 единиц техники.