В охваченном COVID городе ЯНАО пожаловались на бездействие врачей

Жители Ноябрьска с подозрением на коронавирус не могут дождаться врачей на дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ноябрьске больные коронавирусом и контактные жители не могут получить помощь медиков. Как рассказали URA.RU сразу несколько горожан, попросившие сохранить анонимность, врачи игнорируют вызовы на дом и отказываются брать анализы на COVID-19. Из-за этого ноябряне вынуждены сидеть на изоляции без лечения и официального больничного.

«Сдали с дочерью первый тест в платной клинике, так как были подозрения на вирус — пришел отрицательный. На следующий день сделали повторный уже в поликлинике. Пять дней не было ответа, мы позвонили сами, там говорят: „Положительный“. И с тех пор, с 14-го [июля], никто не приехал, не позвонил. На все обращения один ответ: „Ждите“», — пожаловалась жительница Ноябрьска. По ее словам, все это время она вынуждена сидеть дома, потому что боится заразить соседей и случайных людей на улице.

По словам другой горожанки, ее семья не может добиться прихода врачей на дом, которые сделают тест на наличие инфекции. «Заболел супруг. Мы с детьми, соответственно, контактные. Но за целую неделю так и не смогли дозвониться ни в одну инстанцию, чтобы пришли, взяли анализ. В горбольнице обещают перезвонить, до горячей линии [для больных коронавирусом] не достучаться, в Роспотребнадзоре тоже тишина», — рассказала женщина.

Сейчас в целях безопасности она не выходит на работу, но без визита медиков не может оформить больничный. «Пока работодатель идет навстречу, сижу в счет отпуска. Что будет потом — непонятно», — заключила женщина.

Дозвониться до главного врача Ноябрьской центральной горбольницы Олега Шалаева на момент публикации не удалось. В департаменте здравоохранения ЯНАО приняли вопросы URA.RU и пообещали подготовить комментарий.

В Ноябрьске за весь период эпидемии коронавирус подтвердили у 460 человек. Это пятый показатель среди всех населенных пунктов ЯНАО. Всего в округе, по последним данным, известно о 9656 случаях заражения. Вылечились 4589 пациентов, 64 человека умерли.