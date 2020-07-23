Детсады Кургана могут остаться без молока для детей из-за долгов

Поставщик молока в школы и детсады Кургана оказался в катастрофической ситуации из-за долгов бюджета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мэрия Кургана признала наличие миллионных долгов перед компанией «Фламинго-М», которая поставляет молочную продукцию для детского питания в школы и детские сады. Об этом сообщается в ответе пресс-службы городской администрации на запрос URA.RU. Руководство «Фламинго-М» заявляет, что из-за долгов оказалось в катастрофической ситуации.

Так, просроченная задолженность МУП «Комбинат питания» (обеспечивает питанием школы города) перед компанией составила почти 1,3 млн рублей. «Задолженность образовалась за поставленный товар (молочная продукция) из-за несвоевременной оплаты, по причине приостановления основной деятельности предприятия в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой», — заявили в мэрии. Выплатить этот долг руководство «Комбината питания» планирует после возобновления организации питания в школах и получения кредита.

Детсады Кургана по состоянию на 1 июля оказались должны «Фламинго-М» более 4,1 млн рублей, в том числе 1,9 млн — просроченная задолженность. Причина в снижении поступлений в бюджет Кургана. По данным мэрии, в первой половине июля городская казна выделила деньги на погашение просроченной задолженности детсадов. Текущую задолженность планируют выплачивать по мере поступления денег.

«Ситуация очень сложная, у нас растут долги перед поставщиками молока — сырья, перед переработчиком, по бюджетным платежам», — ранее заявлял URA.RU гендиректор «Фламинго-М» Игорь Афонасов. Он подчеркнул, что ситуация также усугубляется потерей 50% выручки из-за режима самоизоляции. При этом компания не попала в список пострадавших от коронавируса отраслей. «Денег катастрофически не хватает», — отмечал бизнесмен.

Бюджетные организации копят миллионные долги за молочную продукцию перед «Фламинго-М» уже не в первый раз. В 2019 году они накопили задолженность, превышающую восемь миллионов рублей. Власти тогда также ссылались на тяжелую финансовую ситуацию.