Минздрав РФ: коронавирус стал слабее

Коронавирус постепенно адаптируется к человеку и его способность вызывать заболевание и смерть падает. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
«Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность», — цитирует Брико РИА «Новости». По его словам, наибольшую опасность для людей представляют вновь появившиеся вирусы. Вирусолог считает, что в ноябре—декабре ожидается сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, но он будет не очень высоким.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев поделился мнением, что после окончания пандемии поведение коронавируса будет похоже на сезонное проявление гриппа. По его прогнозам, второй волны стоит ожидать приблизительно в октябре.
Министерство здравоохранения России готовится к завершению клинических испытаний вакцины от COVID-19 и к ее, пишет RT. Параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности препарата.