Россиянам рассказали о судьбе коронавируса после пандемии

Коронавирус станет сезонным заболеванием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После окончания пандемии поведение коронавируса будет похоже на сезонное проявление гриппа. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

«После того как пандемия пойдет на убыль, его [коронавируса] заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году — в начале весны и осенью», — рассказал Зуев телеканалу «Звезда». По его прогнозам, второй волны стоит ожидать приблизительно в октябре. Как отметил специалист, коронавирус будет вести себя, как грипп, то есть заболеваемость будет значительно снижаться в июле, августе и сентябре.

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что ультрафиолет и солнечный свет негативно влияют на вирусы, но распространение коронавируса это не остановит. Он отметил, что передача возбудителя летом может не замедлиться.

За все время в России COVID-19 заразились уже 511 423 человека, суточный прирост составил 8987 случаев, передает агентство Nation News.

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