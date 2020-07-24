Мэр района ЯНАО избежал ареста после обысков из-за коррупции

Андрей Головин проходит по делу только свидетелем Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Глава Шурышкарского района ЯНАО Андрей Головин, в кабинете и квартире которого 20 июля силовики проводили обыски, проходит по уголовному делу о коррупции только как свидетель. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник, опровергнувший данные об аресте чиновника. В администрации района подтвердили, что Головин продолжает работать.

«На сегодняшний день глава муниципального образования Шурышкарский район Андрей Головин продолжает свою деятельность в рамках установленных полномочий», — сказали URA.RU в администрации. Более подробной официальной информации о судьбе мэра пока нет.

Однако, как утверждает источник агентства в районной администрации, силовики не планировали арестовывать Головина. «В понедельник обыски прошли и в кабинете главы района, и даже у него в квартире. Но, нужно отметить, Головин выступает исключительно свидетелем в данном расследовании», — поделился собеседник. Он также подтвердил, что приход следователей связан с двумя местными компаниями, носящими одинаковое название, о чем ранее говорили инсайдеры URA.RU. Предположительно, с помощью фирм чиновники могли выводить бюджетные деньги.

В следственном управлении СК по ЯНАО не опровергли информацию о том, что Головин является только свидетелем. Но комментировать данные не стали.

20 июня в администрацию Шурышкарского района пришли следователи с обыском. Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением: по версии следствия, с 2017 по 2019 год они выдавали бюджетные средства компаниям, которые не могли быть выбраны в качестве подрядчиков. В результате бюджету был нанесен ущерб в размере порядка 300 млн рублей. В действиях сотрудников мэрии была выявлена корыстная составляющая.

По информации источников URA.RU, в деле замешаны две организации с одинаковым названием. В районе зарегистрированы МУП и ООО с именем «СпецТрансСервис». У организации сходятся основные заказчики, а учредителем ООО является бывший руководитель МУП «СпецТрансСервис» Виктор Литвин. Эти факты могли указать силовикам на возможные махинации с контрактами.