Героиня фильма Собчак заявила о сексуальном насилии в монастыре

Христина Самушкина сказала, что в монастыре были случаи сексуального насилия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Главная героиня фильма Ксении Собчак об обители схиигумена Сергия Романова Христина Самушкина заявила, что в монастыре были случаи сексуального насилия.

«Ко мне применялось физическое насилие. Конкретно ко мне сексуального не было, но девушка, с которой это происходило в монастыре, сейчас отказывается свидетельствовать. Она была старше меня года на три, ей было около 14—15 лет. Это делали разные люди», — приводит портал E1 слова собеседницы.

Ранее, напомним, Ксения Собчак опубликовала фильм об отце Сергие и его монастыре. Христина Самушкина стала одной из главных героинь этой документальной киноленты. До этого Екатеринбургская епархия лишила схиигумена права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежала игуменья с монахинями, старец перевел монастырь под свое прямое управление.