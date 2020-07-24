23 июля 2020

Героиня фильма Собчак заявила о сексуальном насилии в монастыре

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, собчак ксения, среднеуральский женский монастырь
Христина Самушкина сказала, что в монастыре были случаи сексуального насилия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Главная героиня фильма Ксении Собчак об обители схиигумена Сергия Романова Христина Самушкина заявила, что в монастыре были случаи сексуального насилия.

«Ко мне применялось физическое насилие. Конкретно ко мне сексуального не было, но девушка, с которой это происходило в монастыре, сейчас отказывается свидетельствовать. Она была старше меня года на три, ей было около 14—15 лет. Это делали разные люди», — приводит портал E1 слова собеседницы.

Ранее, напомним, Ксения Собчак опубликовала фильм об отце Сергие и его монастыре. Христина Самушкина стала одной из главных героинь этой документальной киноленты. До этого Екатеринбургская епархия лишила схиигумена права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежала игуменья с монахинями, старец перевел монастырь под свое прямое управление.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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