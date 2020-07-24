Каждое второе преступление в ЯНАО остается нераскрытым

Раскрываемость преступлений на Ямале ниже, чем в России и УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе раскрывается лишь половина всех преступлений. О таких показателях в ходе доклада о проделанной работе отчитался прокурор ЯНАО Анатолий Васильев. Усложняет ситуацию то, что с начала 2020 года преступность в регионе выросла на 10%.

Сейчас, по данным надзорного ведомства, в ЯНАО раскрывается только 51,1% преступлений. Это ниже средних показателей по Уральскому федеральному округу (58,7%) и России (57,2%). Васильев заявил, что прокуратура в полную силу сотрудничала с ямальскими правоохранителями и органами власти, однако это не остановило рост преступности. Последние 10 лет этот показатель снижался, а за первые шесть месяцев 2020 года увеличился на 9,9%. «В условиях роста уровня преступности не обеспечено исполнение задач по раскрытию преступлений», — говорится в сообщении окружной прокуратуры.

На 100 тысяч населения на Ямале совершается почти 750 преступлений, отметил Васильев. Это значительно выше общероссийского показателя в 688,8 преступлений. Главным образом на уровень преступности, как полагают в прокуратуре, влияет растущее с каждым днем число краж в интернете. Мошенники стали совершать на треть больше преступлений — с 529 до 722. А количество хищений выросло в два раза — с 253 до 507.

Позитивной тенденцией стало то, что прокуратура начала чаще находить нарушения у должностных лиц. В этом году прокуроры выявили почти 6 тысяч нарушений в работе УМВД по ЯНАО. К ответственности привлекли 296 работников органов расследования.

Накануне об итогах работы аналогично отчитался недавно назначенный начальник полиции ЯНАО Сергей Костенко. Глава УМВД заявил, что выявление и раскрытие коррупционных преступлений увеличилось почти на 40%. Источники URA.RU считают выступление Костенко сигналом для подчиненных и ямальских элит.