Сергей Костенко доложил об успехах в борьбе с коррупцией Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Глава управления МВД по ЯНАО Сергей Костенко, назначенный в начале июня, впервые подвел итоги работы окружной полиции. В своем докладе особый акцент он сделал на успехах в борьбе с коррупцией — за последнее время раскрываемость таких преступлений выросла почти наполовину. Учитывая, что на Ямале стало вскрываться все больше коррупционных схем во власти, выступление Костенко стоит оценивать как сигнал элитам и подчиненным, поделился мнением близкий к силовым структурам источник URA.RU.

Выступая с отчетом о проделанной работе, начальник полиции заявил, что выявление и раскрытие коррупционных преступлений увеличилось почти на 40%. Ни в одной другой сфере ямальское УМВД не показало таких резких улучшений: количество грабежей сократилось на 18%, число ДТП упало на 13%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 10%. Общую оперативную обстановку Костенко оценил как «стабильную и контролируемую».

По версии инсайдера URA.RU, доклад Костенко в первую очередь обращен к руководству округа. «Сразу после назначения его наставлял [министр внутренних дел РФ Владимир] Колокольцев и говорил, что на новом месте нужно пристально следить за коррупцией. Костенко пришел в удачное время, когда посыпались один за другим коррупционные скандалы, и он должен показать власти и московскому начальству: „Я в своем доме все вижу“», — поделился собеседник.

Вместе с Костенко в совещании участвовали замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров, главный окружной федеральный инспектор Александр Ямохин, прокурор Анатолий Васильев и высокопоставленные силовики МВД. От лица окружной власти Мажаров поблагодарил полицию за проведенную масштабную работу. Отличившиеся сотрудники получили награды от губернатора Дмитрия Артюхова.

О назначении Сергея Костенко стало известно 1 июня. Ранее он служил в должности замначальника УМВД России по Ярославской области. Источники URA.RU в правоохранительных органах сообщали, что с приходом Костенко в окружном МВД ждут кадровых перемен. В частности, силовики прогнозируют, что он приведет в ЯНАО офицеров из старого окружения. В ближайшее время, как прогнозируют инсайдеры, Костенко может заменить двух руководителей районных отделов МВД.

С начала 2020 года в ЯНАО идет череда коррупционных скандалов. В феврале по подозрению в получении взятки задержали исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева. Затем силовики задержали руководителя окружного Госстройнадзора Павла Кузнецова. 20 июля прошли обыски в администрации Шурышкарского района. По данным источника URA.RU, чиновники могли выводить бюджетные средства, используя схему с фирмами-близнецами.