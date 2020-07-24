Подрядчик «Газпрома» в ЯНАО раскрыл данные о вспышке коронавируса

Инфекцию подтвердили у 250 работников компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО около 250 работников компании «ГазЭнергоСтрой», являющейся подрядчиком «Газпром добыча Ямбург», переболели коронавирусом. Об этом рассказал главный инженер предприятия Николай Лещеня, подтвердивший, что некоторое время назад среди вахтовиков произошла крупная вспышка инфекции. По его данным, в компании обошлось без летальных исходов.

«В марте, еще до введения требования об обязательной двухнедельной изоляции вахтовых работников, в компании была вспышка заболевания COVID-19 — переболело 250 работников. Тяжелых случаев и смертей не было, с болезнью справились», — приводит слова Лещени пресс-служба администрации Нового Уренгоя.

По заявлению главного инженера, в «ГазЭнергоСтрое» не было новых случаев во время перевахтовки. 17 июля на предприятие заехали 300 работников, по прибытии в Новый Уренгой их всех направили в обсерватор, согласованный с мэрией. Следующая перевахтовка, по планам компании, произойдет через месяц.

Представитель «ГазЭнергоСтроя» заверил, что новых случаев заражения работников при перевахтовке зафиксировано не было. По его словам, 17 июля на вахту заехали 300 человек, следующая перевахтовка произойдет через месяц. Всех приезжающих в Новый Уренгой вахтовиков компании направляют в один обсерватор на 95 человек, согласованный с администрацией города.

Ранее вспышка коронавируса произошла в ямальском филиале «Газпрома» «Уренгой бурение». Из-за безответственности начальства за неделю инфекцией заболели 90 работников. В обсерваторе их селили в комнаты по 10-15 человек. Следователи по этим фактам возбудили уголовные дела.