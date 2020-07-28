«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Турцию

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В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Ранее в сервисе онлайн-бронирования билетов «Туту.ру» сообщили, что после об открытии границ между Россией и Турцией авиабилеты подорожали на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

Заказчик чартерных рейсов — Coral Travel и TUI. Билеты на курорты уже можно приобрести в составе турпакета. О ценах на билеты пока не сообщается.

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ приступает к выполнению чартерных рейсов на популярные курорты Турции из Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Ростова-на-Дону. Вылеты запланированы в Анталию, Даламан и Бодрум. Программа стартует 10 августа», — говорится в сообщении.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 августа возобновит полеты в турецкие курорты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут выполняться из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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