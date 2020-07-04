Юлия Михалкова дала совет, как перезагрузить себя после работы

Свой способ справляться со стрессом артистка называет «правилом ежика» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приведение мыслей порядок в течение пяти минут позволяют справляться с нагрузками и переключаться с одного на другое. Такой совет своим подписчикам дала экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова на своей странице в Instagram.

«У меня начался насыщенный сезон съемок. <…> И когда после, уже вечером прихожу в спортзал, мне нужно 5 минут, чтобы переключиться на особую тональность общения с подругами или тренером. В течение этих 5 минут у меня состояние перезагрузки, когда мысли в голове приходят в нужный порядок», — написала актриса. По словам телеведущей, в это время она находится как бы «нигде», как «ежик в тумане». Поэтому свой способ справляться со стрессом Михалкова называет «правилом ежика».

В марте бывшая участница «Уральских пельменей» написала свою первую книгу, которая посвящена актерской карьере телеведущей. А в начале лета Михалкова призналась, что ушла из шоу потому, что хотела профессионального роста, передает агентство Nation News. Сейчас артистка работает над детским КВН в команде с ведущим Александром Масляковым, актером Михаилом Галустяном и каналом СТС, уточняет телеканал 360.

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