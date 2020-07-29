Тюменец выиграл миллионы в лотерею, потратив 40 рублей

Житель Тюменской области выиграл более 2,7 млн рублей в лотерею «5 из 36». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото» — официального распространителя гослотерей в России. Счастливый билет обошелся тюменцу всего в 40 рублей.
«Участник лотереи «Гослото «5 из 36» из Тюмени выиграл суперприз. Победитель купил билет на 17109-й тираж. По итогам розыгрыша ему достались 2 765 052 рубля», — рассказали в пресс-службе. Известно, что новоиспеченный миллионер выбрал числа 18, 22, 9, 23, 3 в первом поле билета и 3 — во втором.
Имя победителя лотереи не раскрывается. В «Столото» сообщили, что тюменец пока не обратился за призом.
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