Актера Ефремова отправили под домашний арест до следующего года

Актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, продлили домашний арест. Срок ареста установлен до 22 января 2021 года.
«Продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелы Кокая. Там добавили, что первое заседание по существу дела актера пройдет 5 августа. Как сообщает РАПСИ, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, заявил, что защита Ефремова не сделала предложений о возмещении морального вреда. Юрист добавил, что во время судебного заседания актер «сидел и похрюкивал», передает «Пятый канал».
Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы, напоминает агентство Nation News. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. По информации СМИ, доходы Ефремова нестабильны, но в среднем он зарабатывал три миллиона рублей ежемесячно.
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