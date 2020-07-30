Снятие карантина в Курганской области откладывается

Всего в регионе заболели коронавирусом более 2267 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 31 июля подтвердились 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Коэффициент распространения инфекции растет в области с начала недели и приблизился к единице, что уменьшает шансы на введение новых послаблений. При этом, число новых случаев заражения сокращается.

«На 31 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 33 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане обнаружили 20 заболевших коронавирусом, остальных — в Альменевском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Макушинском, Целинном и Шумихинском районах.

Коэффициент распространения инфекции 31 июля в регионе составил 0,96. Это самый высокий результат с 24 июля. Область находится на раннем этапе ослабления ограничений, так как данный коэффициент держится ниже единицы. Чтобы перейти на новый этап, рекомендуется, чтобы коэффициент был ниже 0,8 четыре дня подряд. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

С начала эпидемии коронавируса всего в регионе заболели 2267 человек. Из них: 1617 человек выздоровело, девять — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.