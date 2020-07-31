Закон о трехдневных выборах изменит привычки россиян

После нововведений россияне станут чаще ходить на выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Продление в России выборов разных уровней до трех дней приведет к ощутимому повышению явки избирателей, считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин. В разговоре с URA.RU он объяснил, что прежняя модель была слишком неудобной для многих жителей, поэтому они пропускали дни голосования. Новая система решает эту проблему.

«В последние годы общий запрос населения смещается к тому, чтобы государство предоставляло услуги комфортно и удобно. Позитивно, что власть пошла навстречу пожеланиям населения и отказалась от старого советского правила, когда все должны скопом идти на участок в воскресенье, потому что это единственный выходной день. Сейчас у нас постиндустриальное общество, кому-то удобно в один день, кому-то нет. Чтобы сделать процедуру удобной для максимального числа людей, принято такое решение», — сказал URA.RU Данилин.

В качестве примера политолог привел прошедшее с 25 июня по 1 июля голосование по поправкам в Конституцию. По мнению эксперта, возможность многодневного и электронного голосования обеспечила в Москве до 30% дополнительной явки (в целом явка в столице была около 56%, в стране — 68%).

Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Теперь по решению избирательной комиссии участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трех. При этом досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в таких случаях организовывать не будут.

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