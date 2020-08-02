Звезда хита «Экспонат» назвала причину ухода из «Ленинграда»

Сам Сергей Шнуров не расстроился уходу Вокс из «Ленинграда» Фото: Дарья Попова © URA.RU

Бывшая участница группы «Ленинград», исполнительница хита «Экспонат», певица Алиса Вокс рассказала, из-за чего покинула коллектив. По словам артистки, ей было тяжело из-за переменчивого настроения и авторитарного характера лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова.

«Мне было тяжело, когда сегодня тебя любят, обожают, целуются в десна, а завтра при всей группе на тебя орут на пустом месте. Послезавтра тебе звонят пьяные в сопли: „Приезжай, давай поговорим“. 17 часов ты сидишь, разговариваешь и не можешь отлучиться ни на секунду, — рассказала в программе „Star Парад“ на ФАН-ТВ Алиса Вокс. — В какой-то момент я поняла: либо я, либо служение „Ленинграду“». Также певица заявила, что в группе была напряженная обстановка, которая угнетала всех.

Комментируя уход Вокс, сам Шнуров заявил, что коллектив не умеет работать с «богинями», напоминает «Газета.ру». По словам артиста, он своими силами делает из «средних певичек» звезд, однако они довольно быстро «начинают верить в свою божественную природу».

Исполнительница хита «Экспонат» покинула группу в 2016 году и заявила, что готова начать сольную карьеру. Позже она записала клип «Малыш» о вреде незаконных митингов. Композиция вызвала шквал критики в интернете.

Ранее лидер группы «Ленинград» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров вышел к протестующим в Хабаровске, где проходят массовые несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что музыкант собирался просто «хайпануть» на этой теме.

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