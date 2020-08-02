Глава Екатеринбурга проинспектирует один из районов города — на митинге в поддержку хабаровчан задержали двух человек — в сквере у театра Драмы снесли арт-объект — экспедиция на перевал Дятлова не состоится. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:
Глава Екатеринбурга проверит один из районов города
На бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Обвинение Чуличкову пока не предъявлено и мера пресечения не избрана.