Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 4 августа проинспектирует Октябрьский район города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга проинспектирует один из районов города — на митинге в поддержку хабаровчан задержали двух человек — в сквере у театра Драмы снесли арт-объект — экспедиция на перевал Дятлова не состоится. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Глава Екатеринбурга проверит один из районов города

Градоначальник Александр Высокинский 4 августа завершит проверочные объезды города визитом в Октябрьский район.

В этом районе с июля работает новый руководитель — Игорь Костенко, работу которого и будет инспектировать глава города.

URA.RU через специальную форму собирает вопросы от читателей по проблемам района. Их глава города включит в повестку объезда. Вопросы можно оставить до 16:00 3 августа.

В Екатеринбурге арестовали митингующего в поддержку хабаровчан и снесли новый арт-объект

Отменена экспедиция на перевал Дятлова

Ежегодная экспедиция на перевал Дятлова, которую проводит фонд памяти группы Дятлова, отменена из-за пандемии коронавируса и лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили руководители экспедиции Юрий Кунцевич и Алексей Королев.

Бывшего зампрокурора области обвиняют в коррупции

На бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Обвинение Чуличкову пока не предъявлено и мера пресечения не избрана.