02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 3 августа. В Екатеринбурге прошла акция в поддержку Хабаровска, экспедицию на перевал Дятлова отменили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд Александра Высокинского по Верх-Исетскому району. Екатеринбург, высокинский александр
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 4 августа проинспектирует Октябрьский район города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга проинспектирует один из районов города — на митинге в поддержку хабаровчан задержали двух человек — в сквере у театра Драмы снесли арт-объект — экспедиция на перевал Дятлова не состоится. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Глава Екатеринбурга проверит один из районов города

В Екатеринбурге арестовали митингующего в поддержку хабаровчан и снесли новый арт-объект

Отменена экспедиция на перевал Дятлова

Бывшего зампрокурора области обвиняют в коррупции

  • На бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Обвинение Чуличкову пока не предъявлено и мера пресечения не избрана.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Происшествия Политика Общество Технологии

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...