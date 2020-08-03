Судимый экс-ректор тюменского вуза нашел новую работу

Бывший ректор Тюменского института культуры (ТГИК) Игорь Шишкин, осужденный в марте за превышение должностных полномочий, занял пост ученого секретаря в Тюменском музейно-просветительском обществе (ТМПО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. Там уточнили, что Шишкин входит в состав Ученого совета общества.
«Шишкин Игорь Геннадьевич входит в состав Ученого совета, функционирующего в учреждении на протяжении последних трех лет, с текущего года в качестве ученого секретаря», — пояснили агентству в ТМПО.
5 марта Центральный районный суд Тюмени признал Игоря Шишкина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил к штрафу 65 тысяч рублей. Как установило следствие, занявший в 2016 году должность ректора ТГИК Шишкин заставлял подчиненных завышать показатели вуза, чтобы получать премии от Минкульта РФ за успешную работу. Общая сумма выплат составила 1,048 млн рублей.
Ранее агентство писало о том, что Шишкину прочили должность директора Археологического музея-заповедника (входит в состав ТМПО). Но осужденный экс-ректор её так и не получил.
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