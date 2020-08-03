03 августа 2020
02 августа 2020

Судимый экс-ректор тюменского вуза нашел новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Шишкин в зале суда. Тюмень, шишкин игорь
Игорь Шишкин был осужден 5 марта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший ректор Тюменского института культуры (ТГИК) Игорь Шишкин, осужденный в марте за превышение должностных полномочий, занял пост ученого секретаря в Тюменском музейно-просветительском обществе (ТМПО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. Там уточнили, что Шишкин входит в состав Ученого совета общества.

«Шишкин Игорь Геннадьевич входит в состав Ученого совета, функционирующего в учреждении на протяжении последних трех лет, с текущего года в качестве ученого секретаря», — пояснили агентству в ТМПО.

5 марта Центральный районный суд Тюмени признал Игоря Шишкина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил к штрафу 65 тысяч рублей. Как установило следствие, занявший в 2016 году должность ректора ТГИК Шишкин заставлял подчиненных завышать показатели вуза, чтобы получать премии от Минкульта РФ за успешную работу. Общая сумма выплат составила 1,048 млн рублей.

Ранее агентство писало о том, что Шишкину прочили должность директора Археологического музея-заповедника (входит в состав ТМПО). Но осужденный экс-ректор её так и не получил.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...