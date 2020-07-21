Власти назвали условия для получения бесплатной земли в ЯНАО

«Арктический гектар» будут сначала выдавать жителям регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получить земельный участок в арктических регионах России, в том числе в ЯНАО, смогут как жители этих субъектов, так и остальные граждане. Заявку на предоставление бесплатного гектара должны будут рассматривать всего за 30 дней. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе тематической пресс-конференции.

Отвечая на вопрос об условиях получения земли, чиновник заявил, что первое время у жителей северных регионов будет приоритет. «Мы говорим о земле, которая может быть взята в пользование, ее определяют губернаторы и мэры городов. Первые шесть месяцев гектары будут представляться только местным жителям, затем всем жителям страны», — сказал Козлов. Он объявил, что проект будет запущен 1 июня 2021 года. Прежде всего, по словам министра, субъектам предстоит провести инвентаризацию земель.

Полпред президента России в ДВФО, выходец из Перми Юрий Трутнев, также участвующий в конференции, отметил, сама по себе раздача земель не останавливает отток северян из регионов. «Для этого нужно построить ряд больниц, дорог, детских садов, школ. Это все упаковано в нацпрограмму развития Дальнего Востока. Это процесс который будет осуществляться не один год», — пояснил Трутнев.

С предложением выдавать россиянам бесплатные гектары в Арктике ранее выступили сами северные регионы. Власти обратились с идеей к правительству РФ, которое поручило подготовить соответствующий законопроект. Согласно документу, землю будут выдавать для строительства или хозяйственной деятельности во всех арктических регионах, в том числе в ЯНАО, Мурманской области, Красноярском крае и других.

Примером для этого проекта послужила программа «Дальневосточный гектар», запущенная в 2016 году. Участки уже получают жители Амурской области, Якутии, Приморского края, Бурятии и других субъектов.