Инфекционные госпитали в ЯНАО закрывают в разгар пандемии COVID

В Ноябрьске закрыли два из четырех госпиталей для лечения больных коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ноябрьске (ЯНАО) закрыто два из четырех госпиталей для лечения больных коронавирусом, сообщает Ноябрьская ЦГБ. По данным медучреждения, заболеваемость в городе идет на спад. При этом федеральная статистика говорит о том, что ЯНАО вышел на первое место в России по распространению COVID.

«В ноябрьской больнице возобновили медицинские осмотры и сократили количество койко-мест для пациентов с COVID-19 в стационаре, — сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. — В период подъема пандемии лечение там проходили до 1,5 тысяч пациентов, из них 130 человек находились в реанимационном отделении». Всего в городе работало четыре госпиталя на 358 мест, два из них, на 187 коек, уже закрыто.

По информации НЦГБ, с 13 марта в инфекционных отделениях было пролечено 1260 пациентов с коронавирусом, через отделение реанимации прошло 124 человека. Персоналом больницы было встречено 40 авиарейсов, доставивших больных коронавирусом, из них 24 — санавиацией на вертолетную площадку, 243 — в аэропорт.

При этом Ноябрьск стал не единственным городом ЯНАО, где закрываются «ковидные» госпитали: ранее URA.RU рассказывало, что аналогичное решение было принято в Новом Уренгое. Между тем, ЯНАО вышел на первое место в России по распространению коронавируса накануне в регионе на 100 тысяч человек зафиксировано больше 2100 заражений.