В ЯНАО коронавирусом стали заражаться только в крупных городах

На Ямале больше 11,5 тысяч подтвержденных случаев вируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирусом заразились 94 человека. При этом в населенных пунктах заболели только жители шести крупных городов. Об этом сообщил ямальский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«5 августа в ЯНАО подтверждено 94 случая заболевания COVID-19. 65 новых случаев — в населенных пунктах», — говорится в сводке окружного оперштаба. По данным властей, больше всего заразившихся в Новом Уренгое, где выявлено 18 случаев коронавируса. В Салехарде заболели 16 горожан, в Ноябрьске — 13, в Муравленко — 10. Еще семь человек подхватили инфекцию в Лабытнанги, один житель заразился в Тарко-Сале. На месторождениях подтверждено 29 случаев.

Всего в ЯНАО выявлено 11 525 случаев коронавируса. За время эпидемии 79 человек стали жертвами инфекции. Несколько дней в регионе сохраняется позитивная тенденция: последний летальный исход среди заболевших ямальцев был зафиксирован 2 августа. Полностью вылечились 9 446 пациентов, это почти 75% от общего числа инфицированных. На госпитализации в настоящий момент находятся 388 человек, 15 из них пребывают в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Поддержка аппаратов ИВЛ необходима 11 заболевшим.

ЯНАО начал приближаться к отмене карантина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе снизился до 0,88. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для начала второго этапа снятия ограничений коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, ЯНАО вышел на первое место в России по распространению коронавируса. В округе на 100 тысяч человек зафиксировано больше 2100 заражений.

Власти региона начали постепенно смягчать ограничения. С недавнего времени жителям разрешено посещать тренажерные залы и бассейны, а также приглашать гостей на церемонию бракосочетания. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.