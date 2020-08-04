Агитаторы «Единой России» будут поддерживать врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермское региональное отделение «Единой России» задействует весь свой партийный актив на выборах губернатора Пермского края. Об этом URA.RU рассказал лидер местных единороссов Вячеслав Григорьев. Он пояснил, что партия будет поддерживать врио губернатора Дмитрия Махонина.

«До 21 августа на уровне местных отделений будут приняты решения о поддержке Дмитрия Николаевича Махонина на выборах губернатора. Затем 26 августа вопрос о поддержке рассмотрит президиум регионального отделения», — рассказал URA.RU Григорьев. Он пояснил, что единороссы задействуют партийный актив для распространения агитационных материалов Дмитрия Махонина.

Также «Единая Россия» займется организацией встреч кандидата с избирателями в территориях края. Сообщается, что единороссы, кроме того, думают над иными форматами поддержки самовыдвиженца-Махонина.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. В бюллетени избирком включит четырех кандидатов, прошедших регистрацию. Помимо Дмитрия Махонина в выборах примут участие Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».

URA.RU рассказывало, как Кремль зачистил выборы губернатора Пермского края, а также о том, почему кандидату от «Справедливой России» Александру Репину было отказано в регистрации. При этом Репин верит, что крайизбирком изменит свою позицию и его все же допустят до участия в выборах.