05 августа 2020

В Минск хотели перебросить еще одну группу россиян. «Выезд был запланирован на 9 августа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Группу планировалось переправить в Ливию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Минск должна была выехать еще одна группа россиян, имеющих отношение к ЧВК (частной военной компании). Предполагалось, что она прибудет в Белоруссию 9 августа, рассказал URA.RU источник, близкий к частной военно-охранной компании «МАР».

Люди, имеющие отношение именно к этой компании, как предполагается, были задержаны 29 июля под Минском. «Выезд следующей группы был запланирован на 9 августа. Но в связи с событиями в Белоруссии их „тормознули“. Сколько именно человек планировалось перебросить (транзитом через Минск), никому не известно, даже тем, кто был в этой группе», — пояснил собеседник агентства.

Источник также отметил, что речь идет о тех, кто заключил контракты с ЧОП «МАР» (ранее — ЧВК МАР»). Среди них были и жители уральского региона. 29 июля правоохранительные органы Белоруссии сообщили о задержании 33 человек. Сообщалось, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнера». Якобы, они направлялись транзитом через Минск в одну из стран Латинской Америки (предположительно, в Венесуэллу).

По другой информации, конечным пунктом назначения «чоповцев» на самом деле была Ливия. Прибывших в эту страну россиян хотели выдать за «вагнеровцев». Это должно было послужить доказательством того, что на территории Ливии находятся иностранные наемники.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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