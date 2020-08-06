06 августа 2020
05 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 7 августа. На Ямале открываются детские сады и торговые залы, трассу между ХМАО и ЯНАО отремонтируют

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Убитые дороги. Салехард
Участок автодороги между Коротчаево и Пуровском ждет капитальный ремонт Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В округе смягчили ограничительные меры — избирком снял двух кандидатов в депутаты заксобрания — в ямальском селе экстренно расселят жителей аварийных домов — опасный отрезок трассы Салехард-Сургут временно отремонтируют. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе смягчили карантин

Избирком снял двух кандидатов в депутаты в ЗС

В Питляре жителей расселят из аварийных домов

  • Главе сельского поселения Питляр Шурышкарского района Семену Иванцову до конца года необходимо экстренно расселить жителей аварийных домов. Как сообщили в окружной прокуратуре, два аварийных дома будут снесены уже в этом году, а не в 2030, как планировали ранее.

Проблемный участок трассы между ХМАО и ЯНАО реконструируют к 2024 году

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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