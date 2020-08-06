Участок автодороги между Коротчаево и Пуровском ждет капитальный ремонт
В округе смягчили ограничительные меры — избирком снял двух кандидатов в депутаты заксобрания — в ямальском селе экстренно расселят жителей аварийных домов — опасный отрезок трассы Салехард-Сургут временно отремонтируют. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:
В регионе смягчили карантин
- Ямал перешел ко второму этапу снятия карантина. С 7 августа возобновляется работа детских садов, торговых залов, автошкол и других учреждений. Однако все еще нельзя будет работать предприятиям общепита, спортиндустрии и выезжать на групповой отдых.
Избирком снял двух кандидатов в депутаты в ЗС
- Избирательная комиссия ЯНАО сняла с предвыборной гонки представителей объединений «Родина» и «Партия Роста». Причиной исключения из списков стали нарушения при оформлении документов, а также скрытая одним из кандидатов судимость.
В Питляре жителей расселят из аварийных домов
- Главе сельского поселения Питляр Шурышкарского района Семену Иванцову до конца года необходимо экстренно расселить жителей аварийных домов. Как сообщили в окружной прокуратуре, два аварийных дома будут снесены уже в этом году, а не в 2030, как планировали ранее.
Проблемный участок трассы между ХМАО и ЯНАО реконструируют к 2024 году
- Участок автодороги Сургут — Салехард между Коротчаево и Пуровском (ЯНАО) будет полностью заасфальтирован к 2024 году. Пока готовится проектная документация, дорожники сделают временный ремонт этого участка.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «