Прокурор неделю назад знал, что девочка в монастыре Сергия умрет

Девочку нашли в монастыре Сергия во время прокурорской проверки Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Прокурор Верхней Пышмы (Свердловская область) знал о том, что 15-летняя Марина умрет в Среднеуральском женском монастыре. Об этом рассказала URA.RU уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Прокуратура знала об этой девочке еще неделю назад и контактировала с ее родителями. Сложно говорить о детях, которые погибают от онкологии, но такое, к сожалению, происходит. Родители предпочли, чтобы девочка ушла с молитвой», — сказала Татьяна Мерзлякова.

Обмудсмен пояснила, что после выхода фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения», в котором прозвучали обвинения в насилии в обители над детьми, там началась прокурорская проверка. В ходе этой проверки прокурор и узнал о том, что в монастыре находится девочка Марина, умирающая от рака.

Как писало URA.RU, 6 августа в монастыре скончалась 15-летняя Марина из Новокузнецка. Полгода назад девочку с четвертой стадией онкологии привезли родители в монастырь «вымаливать», так как медикаментозное лечение не помогло. По фатку смерти девочки СКР проводит проверку.

Ранее Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия сана. Он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. Также Сергий призвал прихожан нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу. Сергий призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла уйти во отставку, а от президента Владимира Путина потребовал, чтобы тот передал ему свои полномочия. Бывший схиигумен захватил женский монастырь, а настоятельница обители Варвара была вынуждена бежать оттуда.

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