На курганских полях, где росли саженцы, могут построить жилье

Продающее на всю Россию саженцы предприятие сменило владельцев. На месте сельхозугодий могут появиться дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане в ЗАО «Сады Зауралья» сменились собственники. По данным инсайдеров, 51% акций приобрела группа физлиц. Некоторые источники URA.RU посчитали, что Карчевская роща, где предприятие владеет землей и выращивает саженцы деревьев, станет новым центром жилой застройки.

«Мы думаем, что часть земли, которым владеет предприятие, могут перевести под жилую застройку. Места у нас хорошее — вода и свет есть. Скоро обещают дорогу сделать», — поделилась мнением местная жительница микрорайона Карчевская роща.

С ее слов, с владельцами акций велись переговоры по приобретению ценных бумаг. «Согласились продавать не все. Некоторые надеются, что новые владельцы сделают предприятие успешным и приносящим дивиденды. Особенно если начнется строительство домов», — пояснила девушка.

Опыт появления многоквартирных домов в Карчевской рощи есть. У курганского предпринимателя, построившего многоквартирный дом под программу переселения из ветхого жилья, был проект с детским садом, благоустройством. «Вдруг у новых людей получится это реализовать», — надеется местная жительница.

Эксперт в сфере земельных отношений, которые попросил не называть имя, к перспективам возводить дома на землях сельхозназначения отнесся скептически. «По закону можно вывести из земель сельхозназначения 20%, не больше. Кроме того, технические условия подключения к коммунальной инфраструктуре дорого обойдутся. Это все не выгодно», — отметил эксперт.

По его опыту, земли сельхозназначения владельцы обычно приватизируют. В дальнейшем могут взять кредит в банке под ее залог, а также под залог техники и объектов недвижимости. «Дальнейшая судьба зависит от порядочности и целей новых владельцев», — уверен инсайдер.

По открытым данным, «Сады Зауралья» сработали в 2018 году в минус (-495 тысяч рублей). 2019 год был чуть лучше — предприятие заработало 29 тысяч рублей. В 2017 году чистая прибыль предприятия была около 2,5 млн рублей.

Получить комментарии у руководства ЗАО URA.RU не удалось. На звонки никто не ответил. Найти руководство компании курганского филиала — держателя реестра акционеров агентству также не получилось.