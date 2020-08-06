Глава крупнейшего района ХМАО отчитался о доходах

Состояние Бориса Саломатина выросло за год, а доходы его жены упали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы главы Нижневартовского района Бориса Саломатина за 2019 год увеличились почти на три миллиона рублей по сравнению с 2018 годом. Сведения о доходах чиновника опубликованы на официальном сайте администрации района.

«В 2019 году доходы Бориса Саломатина составили 18 366 580 рублей. Тем самым за год его состояние выросло более чем на 2,9 млн рублей. В 2018 году доход главы Нижневартовского района достигал 15 396 732 рубля», — следует из документа.

При этом доходы супруги Саломатина за год сократились с 678 769 рублей до 541 678 рублей. Семья владеет тремя квартирами — две квартиры площадью 121,2 кв. м. принадлежат самому Саломатину, третьей квартирой площадью 108,2 кв. м. владеет его жена. В ее собственности также находится одно машиноместо.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году вице-губернаторы ХМАО заработали больше главы региона Натальи Комаровой. Самым богатым заместителем губернатора оказалась Галина Максимова. Ее доход в 2019 году составил почти 11,5 млн рублей (в 2018 году 9,6 млн рублей). Доходы самой Комаровой в прошлом году выросли в полтора раза и достигли 5 млн 545 тысяч рублей. Глава Сургута Вадим Шувалов также заработал больше губернатора. В 2019 году его состояние составило почти 13 миллионов рублей. Также разбогатела супруга главы Ханты-Мансийска Мария Ряшина. В 2019 году она заработала больше 1,5 миллионов рублей. Годом ранее ее заработок составлял всего 48,5 тысяч рублей.