Отец Сергий скрывал перед церковью, что сидел в колонии по тяжелым статьям Уголовного кодекса РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В биографии опального схиигумена Сергия (Николая Романова) есть нестыковки, которые он пытался скрыть от Церкви и своих послушников. В своей автобиографии, которую он писал для Церкви, Сергий не стал указывать тот факт, что у него была судимость по тяжелой статье Уголовного кодекса РФ, говорится в сюжете телеканала «Россия-24».

Журналисты узнали, что Романова отчислили из Московской духовной академии в конце в 2005 года, соответственно у него нет духовного образования. Из документов, которые остались в заведении, наибольший интерес представляют автобиографии, которые писал опальный схиигумен.

«[В первой автобиографии] Романов указал, что отбывал наказание в колонии. Но умолчал, что сидел за жестокое убийство, смертельное ДТП, разбой и кражи. Вот вторая автобиография — в ней и вовсе лишь краткое упоминание о тюремном сроке — одной строчкой. С этой бумагой он попросил благословения стать монахом. А уже через несколько месяцев, когда собрался в священники, в так называемом допросе ставленника — по сути, анкете кандидата — указал, что „дел по суду и следствию не имеет“», — говорится в сюжете. Также в своих автобиографиях Сергий не писал о своих трех официальных женах.

Также по федеральному каналу показали характеристику Романова, когда он служил еще в советской полиции. В ней говорится, что он несерьезно относился к службе, появлялся на рабочем месте пьяным и злоупотреблял служебным положением.

Кроме того, правоохранительные органы неоднократно замечали контакты отца Сергия с криминальными авторитетами. В частности, с окружением бывшего лидера преступного мира России Аслана Усояна, известного как дед Хасан.

Ранее URA.RU сообщало, что церковный суд лишил Сергия священного сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса, а также в связи с обвинениями в насилии над подростками, прозвучавшими в фильме Ксении Собчак. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара). Всего монастырь покинуло около 40 человек — монахинь, священников и послушников. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь. 7 августа стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчитаться подчинённых о проверке в Среднеуральском женском монастыре после смерти ребенка.

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