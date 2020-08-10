Музыкант, лидер группы «Ленинград» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров отреагировал на протесты в Белоруссии. Он отметил, что если раньше президента страны Александра Лукашенко звали «батька», то теперь он стал для своего народа «отчимом».
В стихотворении, размещенном в Instagram, Шнуров заявил, что Лукашенко стал «как не родной» расправляться со своими соотечественниками, не согласными с результатами выборов. «Хватит газом поливать-ка! / Земляки твои, а впрочем…/ Звали тебя раньше — батька,/ А теперь, наверно, — отчим?» — пишет музыкант. Он призывает Лукашенко услышать и увидеть свой народ. «Уши приоткрой и очи! / На штыках не усидишь!», — предупреждает белорусского президента Шнуров.
Впрочем, подписчики музыканта из Белоруссии отмечают, что никогда не называли Лукашенко «батька». «Это только россияне так его зовут», — отметила julia_blysz. «Сама из Минска. То что показывают, это ещё цветочки», — утверждает tatyana.chayko. «Жыве Беларусь!!! Верым, можам, пераможам!», — приводит лозунг протестующих wvpi.
Беспорядки в Белоруссии начались после выборов президента. Согласно данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. За кандидата от оппозиции, Светлану Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей. Самые жесткие столкновения силовиков и протестующих проходят в Минске. Там ОМОН применяет слезоточивый газ, светушумовые гранаты, резиновые пули и помповые ружья. В ответ на это протестующие бросают в силовиков камни и «коктейли Молотова», а также возводят баррикады.
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