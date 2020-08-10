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ЯНАО вошел в число худших регионов по строительству дорог в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, дорожные работы, укладка асфальта, асфальтоукладчик, ремонт дороги, новый асфальт, рабочие
Асфальтовое покрытие имеет меньше 20% ямальских дорог Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, имеющих самый низкий процент дорог с асфальтовым покрытием — менее 20%, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. По данным ведомства, регион также вошел в число отстающих в освоении средств, выделенных на строительство и ремонт дорог.

«В ряде субъектов зафиксирован низкий процент (менее 20%) укладки дорожного покрытия, — сообщает федеральное ведомство. — Это Камчатский и Забайкальский края, Республики Крым и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Амурская и Магаданская области». При этом в ЯНАО также наблюдается низкий процент кассового освоения (менее 10%) денежных средств на объектах регионального значения.

В целом по стране кассовое исполнение бюджетов пока составляет 101,1 млрд рублей (40,5%). Пока в Минтрансе нет видят повода для опасений: расчеты с исполнителями обычно производятся после сдачи объектов — как правило, в конце года.

Оперативно получить комментарии в правительстве ЯНАО не удалось. В пресс-службу правительства были не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале 2020 год был объявлен губернатором Дмитрием Артюховым Годом дорог. О том, что в отрасли есть проблемы с дорожным строительством, стало ясно по итогам 2019 года.

В соответствии с планами властей, главная трасса региона, Сургут — Салехард на ее ямальском участке получит твердое покрытие уже в этом году, а одета в асфальт лишь к 2024 году. Тем не менее, проблемы в отрасли остаются, в том числе и коррупционного характера.

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