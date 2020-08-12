Новый учебный год в области начнется в обычном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 сентября школы откроются в обычном режиме — парламентарии выйдут из отпусков раньше срока — в суды региона поступили сообщения о минированиях — выросло количество больных коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:

Учебный год в области начнется в обычном формате

Губернатор Алексей Текслер заявил, что учебный год в регионе начнется 1 сентября в обычном формате. Дистанционное обучение в области вводиться не будет.

Депутатов законодательного собрания срочно вызвали из отпусков

В Законодательном собрании Челябинской области 13 августа состоится внеочередная сессия, на которой решат вопрос по строительству новой областной инфекционной больницы.

В области эвакуировали людей из зданий судов

Из-за сообщений о минировании 12 августа районным судам области пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей. Электронные письма о минировании получили пять райсудов региона.

В области зафиксировано рекордное количество заболевших COVID

По данным на 12 августа в регионе отмечено 86 случаев заражения коронавирусом. Сутки ранее этот диагноз был поставлен 88 пациентам. По информации оперштаба, таких показателей не было уже более двух месяцев.