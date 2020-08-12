12 августа 2020
11 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 13 августа. Учебный год начнется в традиционном формате, депутатов срочно вызвали из отпусков

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября линейка в школе 107 Челябинск
Новый учебный год в области начнется в обычном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 сентября школы откроются в обычном режиме — парламентарии выйдут из отпусков раньше срока — в суды региона поступили сообщения о минированиях — выросло количество больных коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:

Учебный год в области начнется в обычном формате

Депутатов законодательного собрания срочно вызвали из отпусков

В области эвакуировали людей из зданий судов

В области зафиксировано рекордное количество заболевших COVID

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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